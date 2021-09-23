Правительство России выделит на жилье забайкальцам 4,28 млрд рублей

Правительство РФ выделит Забайкальскому краю 4,28 млрд руб. для поддержки жителей региона, пострадавших от паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, 3,93 млрд руб. из этой суммы – это средства, которые пойдут гражданам, которые потеряли жилье из-за паводка в мае-августе 2021 года. Предполагается, что выплаты позволят приобрести и построить 43,9 тыс. кв. м жилья.

«Предусмотренные правительством средства помогут почти 2 тыс. семей, столкнувшихся с полной или частичной утратой имущества», - отметили в федеральном правительстве.

По данным официального портала Забайкальского края, сейчас в списках непригодных для проживания после паводков значатся 976 домов. Капремонт предстоит провести примерно в 1 тыс. домов.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края