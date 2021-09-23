«Сибирь» проиграла одному из лидеров КХЛ

Новосибирская «Сибирь» вновь проиграла на домашней арене в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз одному из лидеров турнира – магнитогорскому «Металлургу».

Решающим в матче стал второй период, в котором уральцы забросили три безответные шайбы. Причем, первую из них – в меньшинстве. «Сибирь» же осталась худшей командой КХЛ по игре в большинстве.

В третьем периоде игроки «Сибири» забили гол престижа. Это сделал точным броском в «девятку» Алексей Кручинин. Итоговый счет – 1:3.

«Во многих компонентах мы не уступали сопернику, но индивидуальные ошибки в обороне приводили к голам. Будто хребет надломили. Ну что делать? Будем гипс ставить», - привел сайт КХЛ комментарий главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова.

Руководство КХЛ по обращению «Сибири» «в целях оптимизации логистики и сокращения расходов» перенесло ряд матчей с ее участием. Игра с казанским «Ак Барсом» перенесена с 3 на 4 ноября, а с китайским «Куньлунь Ред Стар» – с 5 на 6 ноября. Кроме того, по просьбе московского «Спартака» из-за загруженности дворца спорта «Мегаспорт» игра «Спартак» – «Сибирь» перенесена с 7 на 8 ноября.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»