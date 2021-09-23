23 сентября
Новости России
погода +4 °C
72.88
 
€ 85.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Сибирь» проиграла одному из лидеров КХЛ

Главная В России
Красноярск
11:31 23 Сентября 2021
хоккей, кхл, сибирь, матч, перенос
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская «Сибирь» вновь проиграла на домашней арене в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз одному из лидеров турнира – магнитогорскому «Металлургу».

Решающим в матче стал второй период, в котором уральцы забросили три безответные шайбы. Причем, первую из них – в меньшинстве. «Сибирь» же осталась худшей командой КХЛ по игре в большинстве.  

В третьем периоде игроки «Сибири» забили гол престижа. Это сделал точным броском в «девятку» Алексей Кручинин. Итоговый счет – 1:3.

«Во многих компонентах мы не уступали сопернику, но индивидуальные ошибки в обороне приводили к голам. Будто хребет надломили. Ну что делать? Будем гипс ставить», - привел сайт КХЛ комментарий главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова.

Руководство КХЛ по обращению «Сибири» «в целях оптимизации логистики и сокращения расходов» перенесло ряд матчей с ее участием. Игра с казанским «Ак Барсом» перенесена с 3 на 4 ноября, а с китайским «Куньлунь Ред Стар» – с 5 на 6 ноября. Кроме того, по просьбе московского «Спартака» из-за загруженности дворца спорта «Мегаспорт» игра «Спартак» – «Сибирь» перенесена с 7 на 8 ноября.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Правительство России выделит на жилье забайкальцам 4,28 млрд рублей

Правительство России выделит на жилье забайкальцам 4,28 млрд рублей

23 Сентября 2021 г.
Средства получат пострадавшие от паводка
Новости Красноярска: Вандалы осквернили братские могилы советских воинов в Забайкалье

Вандалы осквернили братские могилы советских воинов в Забайкалье

23 Сентября 2021 г.
Начата доследственная проверка
Новости Красноярска: «Играли хорошо, проиграли 0:1»: «Динамо-Барнаул» завершило борьбу в Кубке России

«Играли хорошо, проиграли 0:1»: «Динамо-Барнаул» завершило борьбу в Кубке России

23 Сентября 2021 г.
Алтайские футболисты уступили во втором матче группового этапа
Новости Красноярска: В Восточной Сибири пропала группа ушедших на поиски рыбака добровольцев

В Восточной Сибири пропала группа ушедших на поиски рыбака добровольцев

23 Сентября 2021 г.
Пять человек не вышли на связь в установленное время
Новости Красноярска: Школьный автобус столкнулся с УАЗом в Иркутской области

Школьный автобус столкнулся с УАЗом в Иркутской области

23 Сентября 2021 г.
Четверо детей госпитализированы
Новости Красноярска: Пропавший в Хабаровском крае самолет ищут на земле и с воздуха

Пропавший в Хабаровском крае самолет ищут на земле и с воздуха

23 Сентября 2021 г.
Ан-26 исчез с радаров в районе заповедника Хехцир
Новости компаний
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: РУСАЛ второй раз за год повысил зарплату сотрудникам КрАЗа

РУСАЛ второй раз за год повысил зарплату сотрудникам КрАЗа

22 Сентября 2021 г.
Каждому работнику с 1 сентября увеличат оклад в среднем на 10 %
Новости Красноярска: Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

20 Сентября 2021 г.
Они преодолевают пятипроцентный барьер
Новости Красноярска: Избирательная комиссия Красноярского края обработала 25% голосов

Избирательная комиссия Красноярского края обработала 25% голосов

20 Сентября 2021 г.
По данным от краевого избиркома на час ночи, «Единая Россия» заработала 31% голосов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru