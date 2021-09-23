Вандалы осквернили братские могилы советских воинов в Забайкалье

Вандалы повредили памятник в забайкальском поселке Даурия. Там находятся братские могилы советских воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) и в боях на Халхин-Голе.

Сообщение об акте вандализма появилось сегодня в СМИ Забайкальского края. По этому факту сотрудники следственного управления СКР по региону начали проверку.

«Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

Даурия с населением около 4 тыс. человек находится на территории Забайкальского района. Советско-китайский вооруженный конфликт на КВЖД произошел в 1929 году, бои с японской армией на Халхин-Голе в Монголии - в 1939-м. Как писали Sibnovosti.ru, в Монголии в 2019 году был установлен памятник в честь 80-летия победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халхин-Гол. Он был изготовлен в Бурятии архитектором Александром Капустиным.

Фото: страница «Чита в курсе» в соцсети «ВКонтакте»