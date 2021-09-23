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«Играли хорошо, проиграли 0:1»: «Динамо-Барнаул» завершило борьбу в Кубке России

Главная В России
Красноярск
10:48 23 Сентября 2021
футбол, кубок, россия, матч, этап
Автор: Sibnovosti.ru
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«Динамо-Барнаул», играющее в Футбольной национальной лиге – 2, завершило свое выступление в Кубке России этого сезона. Во втором матче группового этапа алтайские футболисты уступили «Нижнему Новгороду» из Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Барнауле. Единственный гол в матче был забит в самом его начале - Илья Берковский из штрафной площади точно пробил в «девятку» ворот хозяев. Несмотря на разницу команд в классе, «Динамо-Барнаул» часто атаковало, и Иван Житников дважды мог забить гол – в первом и втором таймах. Но счет устоял до финального свистка арбитра.

«Играли хорошо, проиграли 0:1», - констатировал после матча главный тренер хозяев Александр Суровцев.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом туре группового этапа «Динамо-Барнаул» уступило дома воронежскому «Факелу» 0:2.

Фото: сайт футбольного клуба «Нижний Новгород»   

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