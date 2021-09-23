В Восточной Сибири пропала группа ушедших на поиски рыбака добровольцев

Поиски рыбака, пропавшего на реке Снежной в Восточной Сибири, становятся все более драматичными. Теперь ищут группу добровольцев, которая занималась этими поисками.

Снежная протекает по территории Иркутской области и Республики Бурятия. 9 сентября во время сплава опрокинулась рыбацкая лодка. Двое из находившихся в ней человек выбрались на берег, еще одного унесло течение. В поисках задействованы сотрудники МЧС двух регионов.

«15 сентября из населенного пункта Выдрино Республики Бурятия вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежной с намерением осмотреть местность», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

20 сентября группа должна была выйти на связь, но этого до сих пор не произошло. Родные потерявшихся добровольцев сообщили об этом в экстренные службы. К поискам приступили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Слюдянского и Посольского подразделений.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области