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Школьный автобус столкнулся с УАЗом в Иркутской области

Главная В России
Красноярск
09:47 23 Сентября 2021
дтп, дети, автобус, авария, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Школьный автобус попал в аварию в Иркутской области. ДТП произошло вчера на трассе «Сибирь» у поселка Кутулик.

Дети ехали из Аларского района региона в Кутулик, где планировали посетить музей. В автобусе, по данным следственного управления СКР по Иркутской области, находилось 18 детей разного возраста, а также четверо взрослых, включая водителя. У поселка автобус столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили ребенок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗ. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сегодня ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области уточнил, что госпитализированы четверо детей.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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