Пропавший в Хабаровском крае самолет ищут на земле и с воздуха

Сегодня авиация приступила к поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26. Сделать это вчера не удалось из-за метеоусловий.

На разведку местности направлены вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС и воздушное судно Росавиации. Тем временем, наземные группы спасателей прочесывали тайгу в течение прошедшей ночи. В общей сложности, по данным главного управления МЧС по Хабаровскому краю, в операции принимают участие более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября вечером по хабаровскому времени. В это время, по предварительным данным, Ан-26 находился в 38 км от аэропорта города Хабаровска, в районе заповедника Хехцир. Согласно данным МЧС, на борту самолета, который совершал технический полет, находился экипаж из шести человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в бурятской тайге нашли самолет Ан-2, который пропал за год до этого.

Фото: сайт главного управления МЧС по Хабаровскому краю