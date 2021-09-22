Долги за энергию в Туве превысили 1,4 млрд рублей

Долги потребителей электрической и тепловой энергии в Республике Тува превысили 1,4 млрд руб. Их объем вызвал тревогу у властей региона.

Из общего объема задолженности на юридические лица приходится 433,1 млн руб. В том числе, 82,9 млн руб. – на бюджетные учреждения. Эти данные привел официальный портал республики со ссылкой на и. о. министра топлива и энергетики Тувы Роман Кажин-оол. По оценке властей региона, неплатежи серьезно влияют на объемы и сроки ремонта и дальнейшей эксплуатации объектов энергетики.

«Председателям администраций муниципальных образований республики дано поручение совместно с руководителями энергоснабжающих предприятий составить план мер по снижению уровня задолженности за ЖКУ, в первую очередь, с работающего населения», - говорится в сообщении республиканского правительства.

Ранее сообщалось о том, что с 1 августа потребители Тувы стали оплачивать электроэнергию по сниженным тарифам. В том числе, для юрлиц он сокращен на 28%.

Фото: официальный портал Республики Тува