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Медведи подходят все ближе к Иркутску

Главная В России
Красноярск
12:14 22 Сентября 2021
медведь, мвд, предупреждение, город, лагерь
Автор: Sibnovosti.ru
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В последнее время участились случаи появления медведей у населенных пунктов, расположенных рядом с Иркутском. Об этом полиция предупредила жителей региона.

«Накануне жители Иркутского района видели следы медведя в районе села Мамоны», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Иркутской области.

Село находится примерно в 13 км к западу от центра Иркутска. Иркутян попросили ограничить прогулки в лесах у Байкальского тракта и ярде других мест.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», медведь побывал у кемпинг-отеля «Елочка» на Байкальском тракте. Оттуда он направился к поселку Патроны.

В августе этого года Sibnovosti.ru писали о том, что медведь напал на двух мужчин, которые вели геодезические работы в иркутской тайге. Мужчины выжили, но один из них получил травму ноги.

Фото: pixabay.com

 

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