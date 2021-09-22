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В иркутском суде рассмотрят дело бывшего судебного пристава

Главная В России
Красноярск
11:34 22 Сентября 2021
строительство, дом, уголовное, взятка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава Октябрьского отдела судебных приставов. Его материалы направлены в суд.

Обвинение было предъявлено по двум статьям УК РФ: ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, около 10 лет назад начальник отдела за взятку позволила завершить строительство дома на ул. Пискунова, 40 и продать квартиры в нем. Между тем, в отделе судебных приставов находились исполнительные производства по судебным решениям о запрете строительства. В качестве в взятки, как уточнили в ведомстве, обвиняемая получила права собственности на две квартиры в этом доме.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку преступление было выявлено по прошествии более семи лет с момента совершения; … большое количество документов, свидетельствующих об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, уничтожено…», - рассказали в следственном управлении.

По данным иркутских СМИ, 11-этажный дом на ул. Пискунова, 40 построила компания «МетРоссо». Но спустя несколько лет выяснилось, что здание возведено с серьезными нарушениями, которые устранить нельзя. После этого суд вынес решение о сносе дома.

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