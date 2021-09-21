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Для Сибири готовят новую стратегию развития

Главная В России
Красноярск
13:48 21 Сентября 2021
стратегия, сибирь, развитие, шойгу, форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Российскому руководству скоро представят стратегию опережающего развития Сибири. Ее подготовкой занимаются Русское географическое общество (РГО) и Центр стратегических разработок.

О разработке документа стало известно в ходе Сибирского исторического форума. Он начал работу в Красноярске. Заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов зачитал обращение президента общества Сергея Шойгу к участникам форума. 

«Наша задача доказать, что Сибирь и сегодня - один из мощных двигателей роста экономики страны. С этой целью РГО и Центр стратегических разработок готовят стратегию опережающего развития Сибирского региона. Скоро она будет представлена президенту и правительству России», - процитировал ТАСС министра обороны РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Сергей Шойгу указал территории в Сибири, где целесообразно построить новые города. Так, по его мнению, большим потенциалом обладает пространство между городом Братском в Иркутской области и Красноярском. На этой территории он предложил создать промышленный центр «Медь и электротехника».

Стоит отметить, что структуры Сибирского федерального округа около полугода работаю без полпреда президента РФ. После ухода Сергея Меняйло в апреле этого года (недавно он был избран главой Республики Северная Осетия – Алания) его преемник так и не был назначен.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе 

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