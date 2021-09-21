Для Сибири готовят новую стратегию развития

Российскому руководству скоро представят стратегию опережающего развития Сибири. Ее подготовкой занимаются Русское географическое общество (РГО) и Центр стратегических разработок.

О разработке документа стало известно в ходе Сибирского исторического форума. Он начал работу в Красноярске. Заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов зачитал обращение президента общества Сергея Шойгу к участникам форума.

«Наша задача доказать, что Сибирь и сегодня - один из мощных двигателей роста экономики страны. С этой целью РГО и Центр стратегических разработок готовят стратегию опережающего развития Сибирского региона. Скоро она будет представлена президенту и правительству России», - процитировал ТАСС министра обороны РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Сергей Шойгу указал территории в Сибири, где целесообразно построить новые города. Так, по его мнению, большим потенциалом обладает пространство между городом Братском в Иркутской области и Красноярском. На этой территории он предложил создать промышленный центр «Медь и электротехника».

Стоит отметить, что структуры Сибирского федерального округа около полугода работаю без полпреда президента РФ. После ухода Сергея Меняйло в апреле этого года (недавно он был избран главой Республики Северная Осетия – Алания) его преемник так и не был назначен.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе