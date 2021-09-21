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Абаканские фонтаны обновили к следующему сезону

Главная В России
Красноярск
13:31 21 Сентября 2021
сезон, работы, объекты, ремонт, город
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане отремонтировали фонтаны. Работы прошли на трех объектах.

Ремонт завершен на фонтане, который расположен на ул. Луначарского. Кроме того, обновлены фонтаны в Комсомольском парке и у магазина «Палалар».

Работы провело ООО «Дарина». В частности, на объектах на ул. Луначарского и в Комсомольском парке обновлены чаши. Общая стоимость работ, по данным официального портала столицы Республики Хакасия, составила 0,8 млн руб.

Как уточнили в мэрии Абакана, отремонтированные фонтаны в этом сезоне (он может быть продлен до 1 октября) работать не будут. Теперь их включат только в мае 2022 года.

Фото: официальный портал Абакана

 

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