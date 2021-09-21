Абаканские фонтаны обновили к следующему сезону

В Абакане отремонтировали фонтаны. Работы прошли на трех объектах.

Ремонт завершен на фонтане, который расположен на ул. Луначарского. Кроме того, обновлены фонтаны в Комсомольском парке и у магазина «Палалар».

Работы провело ООО «Дарина». В частности, на объектах на ул. Луначарского и в Комсомольском парке обновлены чаши. Общая стоимость работ, по данным официального портала столицы Республики Хакасия, составила 0,8 млн руб.

Как уточнили в мэрии Абакана, отремонтированные фонтаны в этом сезоне (он может быть продлен до 1 октября) работать не будут. Теперь их включат только в мае 2022 года.

Фото: официальный портал Абакана