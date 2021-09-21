В Енисей добавили стерляди

В Республике Тува в воды реки Енисей выпустили более 3 тыс. мальков стерляди, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР). Этот вид занесен в Красную книгу.

Мальков выпускали сотрудники рыбоохраны. Акцию же организовали три крупных компании. По данным ОТР, она призвана компенсировать ущерб, который был причинен окружающей среде промышленной деятельностью.

Мальков доставили из соседней Республики Хакасия. Их взяли на местном рыбном заводе. Чтобы привезти мальков в Туву, потребовался специальный автотранспорт.

По данным специалистов, стерлядь, которая вырастет из этих мальков, будет нереститься через шесть-семь лет.

Фото: «Общественное телевидение России»