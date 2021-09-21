Оренбургским зрителям покажут снятый в регионе кинофильм

На экраны кинотеатров Оренбургской области выходит лента «Назад в степь к сарматам». Она была снята на территории региона.

Первые сеансы состоятся 23 сентября. Режиссер фильма – Александр Прошкин. В нем заняты, в частности, известный актер Виктор Сухоруков, победитель телевизионного шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, труппа областного драматического театра.

«Назад в степь к сарматам» снимался в Саракташском районе и Соль-Илецком городском округе. Как сообщает официальный сайт Оренбургской области, идею фильма режиссеру подсказал уроженец региона Виктор Черномырдин, долгое время работавший премьер-министром РФ.

Это уже третий фильм Александра Прошкина, снятый в Оренбургской области. Ранее были историческая драма «Русский бунт» и боевик «Трио».

Фото: официальный сайт Оренбургской области