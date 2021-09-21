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Оренбургским зрителям покажут снятый в регионе кинофильм

Главная В России
Красноярск
12:38 21 Сентября 2021
фильм, режиссер, сеанс, регион, премьер-министр
Автор: Sibnovosti.ru
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На экраны кинотеатров Оренбургской области выходит лента «Назад в степь к сарматам». Она была снята на территории региона.

Первые сеансы состоятся 23 сентября. Режиссер фильма – Александр Прошкин. В нем заняты, в частности, известный актер Виктор Сухоруков, победитель телевизионного шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, труппа областного драматического театра.

«Назад в степь к сарматам» снимался в Саракташском районе и Соль-Илецком городском округе. Как сообщает официальный сайт Оренбургской области, идею фильма режиссеру подсказал уроженец региона Виктор Черномырдин, долгое время работавший премьер-министром РФ.

Это уже третий фильм Александра Прошкина, снятый в Оренбургской области. Ранее были  историческая драма «Русский бунт» и боевик «Трио».

Фото: официальный сайт Оренбургской области

 

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