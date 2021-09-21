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Пострадавшие от паводка жители Улан-Удэ получат более 6 млн рублей

Главная В России
Красноярск
12:14 21 Сентября 2021
паводок, дома, компенсация, жители, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители левобережной части Улан-Удэ получат в общей сложности более 6 млн руб. компенсации за ущерб, нанесенный паводком. Всего на этой территории столицы Республики Бурятия было подтоплено 1,2 тыс. участков.

Объем средств, выделенных из резервного фонда регионального правительства, назвал заместитель начальника управления по ЧС мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров, сообщает информационный сайт муниципалитета. Всего в республике объем компенсаций из этого фонда превысил 52 млн руб.

«Также будут профинансированы неотложные аварийно-восстановительные работы – это ремонт цокольного этажа школы №44, частичное восстановление береговой полосы протоки Степная по ул. Ольхонская и на проведение санитарной очистки», - добавил представитель городской администрации.

К 20 сентября в Улан-Удэ оставались затопленными три жилых дома.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, сегодня днем на значительной части территории региона пройдут дожди.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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