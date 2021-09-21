Бездомная собака напала на ребенка в Кузбассе

Бродячая собака сильно искусала девочку в Кемеровской области. Нападение животного стало основанием для проверки, которую проводит следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел 17 сентября в городе Киселевске. Собака напала на ребенка во дворе многоэтажного жилого дома.

«Ребенок пришел домой и рассказал о произошедшем родителям, которые сразу обратились за помощью в больницу. В медицинском учреждении истребованы документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, какой вред причинен здоровью девочки», - сообщили в следственном управлении.

Сотрудники ведомства выясняют, какая организация отвечает за отлов бездомных животных. Ищут и саму собаку.

Как писали Sibnovosti.ru, нападения бродячих собак на людей стали серьезной проблемой для целого ряда регионов восточной части России. Так, в Улан-Удэ в начале сентября этого года возобновили работу районные штабы по отлову безнадзорных животных.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия