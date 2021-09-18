В Новосибирской области раскрыто убийство женщины и ее дочери

В Новосибирской области удалось быстро найти и задержать подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка. О проведенной операции сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

О страшном преступлении в Чановском районе Новосибирской области стало известно вчера. В одном из жилых домов были обнаружены тела женщины и ее восьмилетней дочери. Они были убиты.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Задержать подозреваемого следователям удалось во взаимодействии с сотрудниками полиции. Им оказался бывший сожитель женщины.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области