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В Новосибирской области раскрыто убийство женщины и ее дочери

Главная В России
Красноярск
16:56 18 Сентября 2021
убийство, скр, задержание, район, женщина
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области удалось быстро найти и задержать подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка. О проведенной операции сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

О страшном преступлении в Чановском районе Новосибирской области стало известно вчера. В одном из жилых домов были обнаружены тела женщины и ее восьмилетней дочери. Они были убиты.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Задержать подозреваемого следователям удалось во взаимодействии с сотрудниками полиции. Им оказался бывший сожитель женщины.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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