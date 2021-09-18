В Томской области запланировано строительство четырех поликлиник

Департамент здравоохранения администрации Томской области подготовил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана до 2025 года.

Программу начальник департамента здравоохранения Томской области по развитию Александр Таранов представил экспертному совету при профильном вице-губернаторе. Ее стоимость превышает 4 млрд руб.

Документ предполагает строительство в регионе четырех поликлиник. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, в их числе детская поликлиника в Асиновском районе, а также поликлиники в Кривошеинском районе, в томском микрорайоне «Зеленые горки» и в «Южных воротах» на территории Томского района. Кроме того, в микрорайоне «Радонежский» регионального центра появится врачебная амбулатория.

В числе других запланированных объектов - 32 фельдшерско-акушерских пункта и три врачебных амбулатории.

Фото: сайт департамента здравоохранения Томской области