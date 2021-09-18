Сотни тысяч россиян направили заявки на догазификацию жилья

Заявки на бесплатную газификацию подали примерно 300 тыс. жителей России. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» (ОТР) со ссылкой на данные «Газпрома».

Те, кто подал заявки, представляют 10% домовладений, которые нуждаются в проводке газа. Масштабы работ по регионам разные, отметило ОТР.

Так, в Кабардино-Балкарии почти 4 тыс. негазифицированных зданий. А в Пермском крае уже 26 тыс. жителей заявили о желании провести газ. Планы и графики доведения газопроводов до границ участков будут подготовлены до конца сентября.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил о том, что россияне, которые начали подводить газ к своим домам и участкам до программы социальной газификации, получат компенсации. Деньги вернут тем, кто заключил договор и оплатил работы за собственный счет, начиная с 21 апреля.

Фото: официальный сайт Республики Алтай