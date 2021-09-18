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Сотни тысяч россиян направили заявки на догазификацию жилья

Главная В России
Красноярск
14:28 18 Сентября 2021
газ, заявка, граждане, дома, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Заявки на бесплатную газификацию подали примерно 300 тыс. жителей России. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» (ОТР) со ссылкой на данные «Газпрома».

Те, кто подал заявки, представляют 10% домовладений, которые нуждаются в проводке газа. Масштабы работ по регионам разные, отметило ОТР.

Так, в Кабардино-Балкарии почти 4 тыс. негазифицированных зданий. А в Пермском крае уже 26 тыс. жителей заявили о желании провести газ. Планы и графики доведения газопроводов до границ участков будут подготовлены до конца сентября.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил о том, что россияне, которые начали подводить газ к своим домам и участкам до программы социальной газификации, получат компенсации. Деньги вернут тем, кто заключил договор и оплатил работы за собственный счет, начиная с 21 апреля.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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