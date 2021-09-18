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Группа «Хевел» начала строительство СЭС в Чите

Главная В России
Красноярск
13:45 18 Сентября 2021
электростанция, строительство, регион, группа, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае началось строительство очередной солнечной электростанции (СЭС). Она появится в Черновском районе Читы.

Информация о начале строительства поступило в Госинспекцию региона. Проект реализует группы компаний «Хевел».

«Солнечная электростанция имеет установленную мощность 35 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия будет поступать в единую сеть «Читаэнерго» и использоваться для электроснабжения потребителей Забайкальского края», - говорится в сообщении официального портала края.

По данным забайкальских властей, СЭС будет сдана в эксплуатацию в будущем году.  Прогнозная годовая выработка солнечной электростанции - 40,5 млн кВт/ч.

Ранее министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Илья Золотухин сообщал о том, что в 2021 году в Забайкальском крае может быть начато строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 70 МВт.

Фото: пресс-служба Госинспекции Забайкальского края

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