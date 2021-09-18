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Омский «Авангард» прервал серию из трех поражений в КХЛ

Главная В России
Красноярск
12:30 18 Сентября 2021
матч, хоккей, кхл, кубок, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» выиграл очередной матч первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омичи одолели в гостях екатеринбургский «Автомобилист».

В каждом из периодов «Авангард» забросил по шайбе. Голы на счету Сергея Толчинского (в большинстве), Николая Прохоркина и Ивана Телегина (также в большинстве). Стоит отметить, что свою шайбу Николай Прохоркин провел в день рождения. Итоговый счет - 3:1 в пользу гостей.

«Награда нашла нас, ведь в прошлых матчах мы допустили ряд ошибок, они стоили нам побед», - заметил после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли (цитата по сайту КХЛ).

Омичи прервали серию из трех поражений подряд. После семи игр они идут на пятом месте в конференции «Восток».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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