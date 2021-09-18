Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

Три человека погибли в результате автомобильной аварии на пр. Димитрова в Новосибирске. Они находились в седане Volkswagen Polo.

Автомобиль двигался в сторону Вокзальной магистрали. Он врезался в опору линии электропередачи, говорится в сообщении на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается также, что от удара автомобиль вспыхнул и сгорел. Факт гибели трех человек паблику подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Официального сообщения о ДТП на сайте главного управления МВД по Новосибирской области пока нет.

Фото: страница Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»