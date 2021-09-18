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Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
11:44 18 Сентября 2021
дтп, авария, автомобиль, погибшие, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Три человека погибли в результате автомобильной аварии на пр. Димитрова в Новосибирске. Они находились в седане Volkswagen Polo.

Автомобиль двигался в сторону Вокзальной магистрали. Он врезался в опору линии электропередачи, говорится в сообщении на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается также, что от удара автомобиль вспыхнул и сгорел. Факт гибели трех человек паблику подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Официального сообщения о ДТП на сайте главного управления МВД по Новосибирской области пока нет.

Фото: страница Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

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