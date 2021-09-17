Отделили будни от выходных: правительство РФ утвердило календарь-2022

Правительство РФ определилось с переносом выходных дней в будущем году. 2022-й начнется с девяти дней праздников.

Постановление кабмина опубликовано на его сайте.

«В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно», - пояснили в правительстве.

Таким образом, на рубеже 2021/2022 россияне будут отдыхать 10 дней подряд (с учетом 31 декабря).

Майские праздники разбиты на два периода. Первый - с 30 апреля по 3 мая, второй - с 7 по 10 мая.

В феврале выходным будет 23-е, в марте – дни с 6-го по 8-е. Кроме того, выходными днями указаны 11-13 июня и 4-6 ноября.

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