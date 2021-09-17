Пятерым победителям лотереи для привитых от COVID-19 не удастся получить деньги

Пятеро победителей лотереи среди россиян, привившихся от COVID-19, не смогут получить обещанный государством приз. О неожиданном результате розыгрыша сообщило «Общественное телевидение России».

Розыгрыш проводился среди всех привившихся. Их в РФ более 42 млн. Генератор случайных чисел выбрал 500 человек. После этого на сайте лотереи «Бонус за здоровье» появилось сообщение о том, что деньги – по 100 тыс. руб. - получат только 495 человек.

Как оказалось, сертификаты у пяти победителей не соответствует нормам. Среди возможных причин неполные или некорректные сведения, указанные на едином портале госуслуг.

В результате, невостребованные 0,5 млн руб. добавили в призовой фонд нового розыгрыша. Он будет проведен 14 октября. В этот день выберут 505 победителей.

Фото: «Общественное телевидение России»