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Полиция задержала сбежавшего из омской колонии-поселения

Главная В России
Красноярск
13:31 17 Сентября 2021
побег, задержание, мвд, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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Омские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из одного из мест лишения свободы. Операция сотрудников правоохранительных органов прошла вчера поздно вечером.  

Около 22:00 в управление МВД России по Омской области сообщили о том, что беглеца видели в районе Русско-Полянского тракта. Туда отправилась следственно-оперативная группа.

«Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона и доставлен в отдел полиции», - рассказали о дальнейшем развитии событий в областном главке полиции.

Как отметил в ведомстве, задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Ранее его привлекали к уголовной ответственности, в том числе, за убийство и разбой.

По данным ТАСС, побег был совершен из колонии-поселения №13.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор мужчине за совершение побега из конвойного помещения этого суда.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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