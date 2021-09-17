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У северной границы Новосибирска выделили землю для индустриального парка

Главная В России
Красноярск
12:57 17 Сентября 2021
создание, земля, парк, промышленность, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области отвели крупный земельный участок для создания индустриального парка на северной окраине Новосибирска. Соответствующее распоряжение издало правительство региона.

В документе говорится об участке площадью 81,4 га. Он расположен на территории Станционного сельсовета Новосибирского района области.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта «Индустриальный парк «PNK парк Пашино», - указывается в распоряжении цель отведения участка, который в настоящее время относится к сельскохозяйственным землям.

Ранее сообщалось, что областная комиссия по масштабным инвестиционным проектам одобрила предоставление ООО УК «А класс капитал» земли для строительства «PNK Парк Пашино». Там будет построен промышленно-складской комплекс.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года власти Новосибирской области отвели для промышленного парка на территории Верх-Тулинского сельсовета еще 25,5 га.

Фото: сайт министерства экономического развития Новосибирской области

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