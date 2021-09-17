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Школу в Томске построят за 1,2 млрд рублей

Главная В России
Красноярск
12:30 17 Сентября 2021
строительство, школа, контракт, работы, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске на ул. Демьяна Бедного построят новую школу. Соответствующий контракт подписан со «Строительно-монтажным управлением ТДСК».

Для школы выбран типовой проект. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Новая школа будет трехэтажной, площадью больше 6 тыс. кв. м. В здании расположатся учебные классы, актовый и хореографический залы, столовая, спортивный и медицинский блоки, игровые, лаборантские и библиотека», - рассказали в администрации региона.

Сумма заключенного контракта составляет почти 1,2 млрд руб. Согласно его условиям, все работы должны быть завершены к концу будущего года.

Как писали Sibnovosti.ru, в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования Томская область находится выше других регионов Сибирского федерального округа.

Фото: pixabay.com

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