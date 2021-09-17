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Жертвы русской словесности: в Оренбурге не успевают отмывать памятник Пушкину и Далю

Главная В России
Красноярск
10:47 17 Сентября 2021
памятник, вандализм, стихотворения, парк, власти
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге вандалы вновь разрисовали памятник Александру Пушкину и Владимиру Далю. Победить это зло городские власти пока не в состоянии.

Памятник Пушкину и Далю установлен в сквере им. Полины Осипенко. На этот раз неизвестные исписали его стихами. Управление градостроительства и архитектуры мэрии обратилось в полицию.

«В рамках муниципального контракта за 2021 год по состоянию на 16 сентября (памятник – Sibnovosti.ru) вымыт 22 раза. Надписи с данного монумента в текущем году удаляли пять раз», - говорится мерах на официальном портале Оренбурга.  

Городские власти планируют становить камеры видеонаблюдения.

Фото: официальный портал Оренбурга

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