Жертвы русской словесности: в Оренбурге не успевают отмывать памятник Пушкину и Далю

В Оренбурге вандалы вновь разрисовали памятник Александру Пушкину и Владимиру Далю. Победить это зло городские власти пока не в состоянии.

Памятник Пушкину и Далю установлен в сквере им. Полины Осипенко. На этот раз неизвестные исписали его стихами. Управление градостроительства и архитектуры мэрии обратилось в полицию.

«В рамках муниципального контракта за 2021 год по состоянию на 16 сентября (памятник – Sibnovosti.ru) вымыт 22 раза. Надписи с данного монумента в текущем году удаляли пять раз», - говорится мерах на официальном портале Оренбурга.

Городские власти планируют становить камеры видеонаблюдения.

Фото: официальный портал Оренбурга