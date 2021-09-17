Российские плоды и ягоды выросли на рекорд

Россию ждет новый рекордный урожай плодов и ягод. Он составит 1,5 млн т.

Прогноз дало министерство сельского хозяйства РФ. Цифра была названа в ходе международной конгресс-выставки «PRO Яблоко 2021», которая открылась в Ставропольском крае. Речь идет об урожае только в «организованном секторе».

«За последние пять лет отечественные аграрии увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции», - говорится в сообщении федерального минсельхоза.

По прогнозу ведомства, в течение ближайших пяти лет объем урожая будет расти и достигнет к концу этого периода 2,2 млн т.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине августа в Алтайском крае приступили к сбору облепихи. В среднем ее собирают там 6 тыс. т в год.

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