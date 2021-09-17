Новосибирскую улицу Петухова продлят на 1,7 километра

В этом году в Новосибирске введут в эксплуатацию новый участок ул. Петухова. Он должен улучшить транспортную доступность жилых комплексов «Матрешкин двор» и «Акварельный».

Протяженность нового участка составляет 1,7 км. Он проложен на месте технической дороги, которая появилась во время строительства жилого комплекса.

«После завершения строительства жители Южно-Чемского жилмассива получат четырехполосную дорогу шириной 14 м с широкими тротуарами с обеих сторон, пешеходным ограждением, остановочными пунктами, освещением, светофорами и пешеходными переходами», - отметил пресс-центр мэрии.

Строительство началось в 2019 году. Стоимость проекта составила 391,9 млн руб. В его реализации приняли участие сразу несколько компаний: ООО «СтройСити», АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Перлит-Строй».

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 августа этого года для улучшения транспортной доступности этой территории был запущен новый маршрут «речного трамвая» «Тихие зори (р. п. Краснообск) – Северо-Чемской жилмассив – речной вокзал».