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Новосибирскую улицу Петухова продлят на 1,7 километра

Главная В России
Красноярск
10:01 17 Сентября 2021
строительство, дорога, жилье, комплекс, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В этом году в Новосибирске введут в эксплуатацию новый участок ул. Петухова. Он должен улучшить транспортную доступность жилых комплексов «Матрешкин двор» и «Акварельный».

Протяженность нового участка составляет 1,7 км. Он проложен на месте технической дороги, которая появилась во время строительства жилого комплекса.

«После завершения строительства жители Южно-Чемского жилмассива получат четырехполосную дорогу шириной 14 м с широкими тротуарами с обеих сторон, пешеходным ограждением, остановочными пунктами, освещением, светофорами и пешеходными переходами», - отметил пресс-центр мэрии.

Строительство началось в 2019 году. Стоимость проекта составила 391,9 млн руб. В его реализации приняли участие сразу несколько компаний: ООО «СтройСити», АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Перлит-Строй».

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 августа этого года для улучшения транспортной доступности этой территории был запущен новый маршрут «речного трамвая» «Тихие зори (р. п. Краснообск) – Северо-Чемской жилмассив – речной вокзал».

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