Хоккейная «Сибирь» едва не отыгралась со счета 0:5

Московское «Динамо» и новосибирская «Сибирь» и выдали удивительный матч в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В нем одна команда за два периода далеко ушла в счете вперед, а другая в третьем едва не догнала.

В первых двух периодах у «Сибири», выступавшей дома, не получалось ничего. Даже игра «пять на три». Матч словно стал продолжение недавней встречи этих команд в Москве, когда хозяева спокойно выиграли 4:0. Динамовцы вновь забивали шайбу за шайбой (первые две – в большинстве). После третьего гола в ворота «Сибири» встал Антон Красоткин, сменивший Харри Сятери.

После второго периода счет стал 4:0 в пользу «Динамо», а на 43-й минуте Олег Зайцев забросил пятую шайбу. После этого «Сибирь» неожиданно встрепенулась. В ее составе забили Илья Морозов, Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров. Но для того, чтобы перевести игру в овертайм, у новосибирцев не хватило времени. Итог – 4:5.

«Во-первых, хочу извиниться перед всеми болельщиками «Сибири». Матч разбился на две разные игры. На льду были две разные команды. Хочется забыть то, что было в первые два периода», - сказал после матча нападающий хозяев Егор Миловзоров (цитата по сайту КХЛ).

«Сибирь» с тремя очками опустилась на 10-е (из 12) место в конференции «Восток».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»