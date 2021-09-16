Новый взгляд на Иркутск: открылась смотровая площадка «Глазково»

Смотровая площадка появилась в Иркутске. Он получила название «Глазково».

Площадка размещается на пересечении ул. Звездинской и Челнокова у рощи «Звездочка». По словам главы Свердловского округа областного центра Антона Медко, раньше на этом участке был пустырь.

С площадки открывается вид на реку Ангару. С нее будет удобно наблюдать праздничные салюты. На площадке установили лавочки и скамейки. Провели уличное освещение. По данным мэрии Иркутска, работы были проведены по программе «Народные инициативы».

Как писали Sibnovosti.ru, смотровую площадку в Иркутске также планируется создать на Московских воротах после их ремонта.

Фото: официальный портал Иркутска