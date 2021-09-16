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Новый взгляд на Иркутск: открылась смотровая площадка «Глазково»

Главная В России
Красноярск
16:11 16 Сентября 2021
площадка, благоустройство, река, инициатива, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Смотровая площадка появилась в Иркутске. Он получила название «Глазково».

Площадка размещается на пересечении ул. Звездинской и Челнокова у рощи «Звездочка». По словам главы Свердловского округа областного центра Антона Медко, раньше на этом участке был пустырь.

С площадки открывается вид на реку Ангару. С нее будет удобно наблюдать праздничные салюты. На площадке установили лавочки и скамейки. Провели уличное освещение. По данным мэрии Иркутска, работы были  проведены по программе «Народные инициативы».

Как писали Sibnovosti.ru, смотровую площадку в Иркутске также планируется создать на Московских воротах после их ремонта.  

Фото: официальный портал Иркутска

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