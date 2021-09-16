По «Салаиру» прокладывают туристические тропы

В национальном парке «Салаир» в Алтайском крае разрабатываются туристические маршруты. Пока их три.

Перспективы развития туризма рассмотрели участники заседания Общественного совета по развитию особо охраняемых природных территорий. Оно было посвящено первой годовщине существования «Салаира».

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, в настоящее время отрабатываются водный маршрут по реке Чумыш, пеший весенний – по местам массового цветения эфемероидов и пеший осенний – для желающих сфотографировать «золотой» Салаир. Кроме того, запланировано проектирование зимних маршрутов.

«Большой интерес представляют исторические объекты XVII-XVIII веков: места первых русских поселений в регионе, старый заброшенный Екатерининский тракт, форпосты и маяки восточной части Колывано-Кузнецкой оборонительной линии», - говорится об исторических достопримечательностях парка в сообщении минприроды РФ.

«Салаир» площадью 161,2 тыс. га был создан в 2020 году. Он расположен на Салаирском кряже.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ