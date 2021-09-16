«Дальневосточный квартал» в Чите могут передвинуть

В Чите могут появиться и другие варианты размещения «дальневосточного квартала». Это следует из сообщения официального портала Забайкальского края о рабочей поездке в регион вице-премьера российского правительства – дальневосточного полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

«Люди живут в своих домах. Может быть, они захотят отсюда уехать, а, может быть, и нет. Это воля людей. К вопросу застройки необходимо подходить аккуратно. Надо слушать людей, что они хотят. Собирать, разговаривать с ними», - сказал заместитель председателя кабмина.

Юрий Трутнев добавил, что стоит посмотреть земельные участки, расположенные вокруг Читы.

Между тем, правительство Забайкалья и мэрия Читы уже определились с участком площадью 34,4 га. Он распложен в границах участка: ул. Красного восстания – ул. Калинина – ул. Народная – река Чита.

Проект «дальневосточные кварталы» предполагает создание комфортной среды для жизни в ряде городов Дальнего Востока. В общей сложности планируется построить 2,14 млн кв. м жилья.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края