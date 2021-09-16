Женщина попала в реанимацию после взрыва газа в жилом доме в Таре

Газ взорвался в частном доме в омском городе Тара. В результате инцидента пострадали два человека.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на 16 сентября. В доме использовался бытовой газ в баллонах.

«Из дома было эвакуировано два 50-литровых газовых баллона. Один из них имел признаки утечки газа», - сообщили в главном управлении МЧС по Омской области.

В момент взрыва в доме находились два человека. Их эвакуировали прибывшие пожарные. Как уточнил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Омской области, женщина в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации одного из медицинских учреждений. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

8 сентября этого года произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Тогда погибли семь человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области