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Женщина попала в реанимацию после взрыва газа в жилом доме в Таре

Главная В России
Красноярск
14:24 16 Сентября 2021
газ, взрыв, дом, мчс, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Газ взорвался в частном доме в омском городе Тара. В результате инцидента пострадали два человека.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на 16 сентября. В доме использовался бытовой газ в баллонах.

«Из дома было эвакуировано два 50-литровых газовых баллона. Один из них имел признаки утечки газа», - сообщили в главном управлении МЧС по Омской области.

В момент взрыва в доме находились два человека. Их эвакуировали прибывшие пожарные. Как уточнил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Омской области, женщина в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации одного из медицинских учреждений. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

8 сентября этого года произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Тогда погибли семь человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

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