Пресс-конференция «Итоги трудового лета школьников и студентов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, на которой подводятся итоги трудового лета школьников и студентов. Участники расскажут о реализации социальных проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и правительством Омской области, а также о планах на лето 2022 года.
Участники:
Дмитрий Крикорьянц, министр по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области,
Ирина Варнавская, заместитель министра труда и социального развития Омской области,
Алексей Потейко, председатель правления Омского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»,
Мария Корнилова, комиссар молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (Москва).