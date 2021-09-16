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Пресс-конференция «Итоги трудового лета школьников и студентов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
12:59 16 Сентября 2021
итоги, трудотряд, студенты, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, на которой подводятся итоги трудового лета школьников и студентов. Участники расскажут о реализации социальных проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и правительством Омской области, а также о планах на лето 2022 года.

Участники:

Дмитрий Крикорьянц, министр по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области,

Ирина Варнавская, заместитель министра труда и социального развития Омской области,

Алексей Потейко, председатель правления Омского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»,

Мария Корнилова, комиссар молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (Москва).

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