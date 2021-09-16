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Томичи сыграли вничью с лидером ФНЛ

Главная В России
Красноярск
10:29 16 Сентября 2021
футбол, лига, матч, лидер, ничья
Автор: Sibnovosti.ru
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«Томь» провела хороший матч в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сибиряки в Москве выстояли против лидера чемпионата – «Торпедо».

Уже примерно через полчаса после начала игры томичи вели со счетом 2:0. Сначала Александр Ставпец точно пробил пенальти, затем Константин Корж отправил мяч в сетку торпедовцев в сутолоке у ворот москвичей.

«Торпедо» отыгралось уже во второй половине матча благодаря ударам Игоря Лебеденко и Амура Калмыкова. Для этого москвичам хватило 11 минут, прошедших после свистка арбитра на второй тайм. «Томь» нашла в себе силы еще раз выйти вперед – гол забил Павел Кудряшов. Но Амур Калмыков установил окончательный счет – 3:3. Причем, в это время «Торпедо» играло в меньшинстве.

«Томь» в результате набрала 11 очков в 11 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги

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