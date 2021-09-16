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Приговор Михаилу Ефремову оставили без изменения

Главная В России
Красноярск
09:58 16 Сентября 2021
срок, суд, актер, приговор, вина
Автор: Sibnovosti.ru
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Приговор актеру Михаилу Ефремову, виновному в смертельном ДТП, остался в силе. Такое решение вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции.

С кассационной жалобой обратилась защита Михаила Ефремова. Она просила сократить срок актеру и, кроме того, перевести его в колонию-поселение.

«Защитники Ефремова считают, что суд не принял во внимание те обстоятельства, что актер занимался благотворительностью, много раз извинялся перед родными погибшего и выплатил им более 4,5 млн руб. компенсации. Кроме того, Ефремов в жалобе отмечает, что суд не принял во внимание то, что погибший Захаров не был пристегнут ремнем безопасности, а это в корне могло изменить ситуацию», - говорилось ранее в сообщении на странице «Актер Михаил Ефремов» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила «Российская газета», Михаил Ефремов выступил в суде по видеосвязи. Он заявил, что полностью раскаялся и добавил, что в колонии у него усилилась астма. Но суд оставил приговор в силе.

Напомним, Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП, которое произошло в Москве 8 июня прошлого года. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Пресненский суд осудил актера на восемь лет колонии. Затем Московский городской суд сократил наказание на полгода.

Фото: pixabay.com

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