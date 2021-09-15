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Создание сверхтяжелой ракеты в России оказалось сверхтяжелым делом

Главная В России
Красноярск
13:36 15 Сентября 2021
роскосмос, ракета, проект, луна, отказ
Автор: Sibnovosti.ru
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В России прекратили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Будущая ракета ранее получила название «Енисей». Предполагалось, что ее техническое проектирование завершится в октябре 2021 года. Как напоминает информагентство, в декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал о том, что проект будет пересмотрен, чтобы использовать в нем метан вместо кислорода и керосина.

О начале работ «Роскосмоса» над сверхтяжелой ракетой для лунной программы Sibnovosti.ru писали еще в 2016 году.

Тем временем, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства направит пяти компаниям $146 млн. Эти средства пойдут на разработку будущего лунного посадочного модуля.

Фото: pixabay.com

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