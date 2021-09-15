Пресс-конференция «Находки и открытия омских археологов» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа походит пресс-конференция, на которой историки и археологи рассказывают об итогах археологических экспедиций в летний период 2021 года.

Участники:

Сергей Татауров, заведующий сектором археологии Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук;

Василий Минин, директор историко-культурного комплекса «Омская крепость», председатель региональной общественной организации «Служилые люди Сибири», руководитель проекта «Увлекательная археология города Тары»;

Михаил Корусенко, заведующий сектором исторического музееведения, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук.