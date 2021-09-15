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В Улан-Удэ обсуждают возможность переработки в городе опасных отходов

Главная В России
Красноярск
11:51 15 Сентября 2021
предприятие, строительство, мусор, площадка, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ может быть создано предприятие по переработке и обезвреживанию опасных отходов. Такую возможность обсудили члены комитета горсовета по градостроительной политике, строительству и землепользованию.

По данным информационного сайта столицы Республики Бурятия, у проекта есть потенциальный инвестор. В качестве площадки для предприятия рассматривается участок, расположенный в микрорайоне Энергетик, за ТЭЦ-2.

«Воздействия на атмосферу и поверхностные водотоки не будет, в связи с отсутствием сбросов. Площадку также покроют бетоном для исключения попадания отходов в подземные воды», - заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.

Вопрос о выделении участка может быть внесен в повестку дня сессии горсовета, которая назначена на 22 сентября.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за проблем с расчетами в феврале этого года три подрядчика регоператора в Республике Бурятия приостановили свою деятельность в Селенгинском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском, Кабанском районах, а также в Центральной экологической зоне Прибайкальского и Баргузинского районов.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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