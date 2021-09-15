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Взял заем – отдал квартиру: без жилья в Бийске остались семь человек

Главная В России
Красноярск
11:23 15 Сентября 2021
мошенничество, суд, прокуратура, средства, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае Бийский городской суд рассмотрит уголовное дело руководителя фирмы, предоставлявшей микрозаймы. Он обвиняется в мошенничестве, в результате которого клиенты фирмы лишились жилья.

Об утверждении обвинительного заключения сообщили в прокуратуре региона. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение). Его эпизоды относятся к 2014-2020 годам.

«Он убеждал обратившихся граждан, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств, временно переоформлять на него квартиры и жилые дома. Потерпевшие были уверены, что после возврата кредита, имущество к ним вернется», - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в общей сложности семь человек остались без жилья. Еще двое клиентов фирмы остались должны более 2 млн руб. Имущество обвиняемого стоимостью 21 млн руб. находится под арестом.

Фото: pixabay.com

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