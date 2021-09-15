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Новосибирскую котельную возвращают к жизни

Главная В России
Красноярск
10:58 15 Сентября 2021
режим, зима, ремонт, котельная, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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На ул. Хилокской в Новосибирске запущена котельная. Это позволит дать горячую воду в три многоквартирных дома.

Необходимые работы провело МУП «Энергия». Как писали Sibnovosti.ru, 8 сентября на котельной был введен режим повышенной готовности. Ее состояние создавало угрозу срыва подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

«На котельной проведена дефектовка для определения масштаба ремонтных работ и затрат по данному объекту. Специалисты отремонтировали котловые агрегаты горелочных устройств. Кроме того, несколько насосных групп подлежат замене», - рассказали в мэрии Новосибирска.

Режим повышенной готовности сохранится. Он будет действовать весь отопительный сезон. Ранее мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности в Первомайском районе из-за состоянии котельной на ул. Приграничной.

Фото: pixabay.com

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