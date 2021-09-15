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Берега Каменки в Новосибирске освобождают от гаражей и мусора

Главная В России
Красноярск
10:42 15 Сентября 2021
парк, благоустройство, мэр, работы, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе создания ландшафтного парка в пойме реки Каменки в Новосибирске уже убрано 400 металлических гаражей. Та же участь ожидает еще 150 подобных сооружений.

Кроме того, в ходе благоустройства с территории предстоит вывезти 800 т мусора. Масштабное благоустройство на площади в 20 га начнется в будущем году.

«Появится зона для проведения массовых мероприятий, спортивные и детские площадки, воркауты. Но преимущественно это будет зелёная территория с акцентом на реку: планируется очистить берега от кленов и открыть вид на Каменку со стороны парка», – процитировал пресс-центр мэрии архитектора проекта Алексея Карнаухова.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, разработка проектно-сметной документации уже завершена. Документ направлен на экспертизу. Вице-мэр Анна Терешкова добавила, что проект «Каменка» станет пилотным для министерства строительства РФ - это первый в России парк, который будет построен на затопляемой территории.

Фото: дизайн-проект ландшафтного парка «Каменка»

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