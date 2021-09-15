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Сибирские команды ФНЛ-2 прошли тур без поражений

Главная В России
Красноярск
10:05 15 Сентября 2021
тур, матч, лига, футбол, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Хет-трик Ивана Донскова позволил омскому «Иртышу» победить в очередном матче первенства Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2). Три мяча он провел в ворота дебютанта турнира - «Спартака Туймазы».

Матч прошел в Омске. В первых двух случаях Иван Донсков выходил один на один с вратарем башкирской команды и точно бил с близкого расстояния. В третьем – добил мяч головой в сетку после того, как он отлетел от перекладины. Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев.

В этом же туре другая сибирская команда – «Динамо-Барнаул» - сыграла вничью с «Торпедо Миасс» 0:0. Ранее «Новосибирск» одолел в гостях аутсайдера «Зенит-Ижевск» 1:0.

Выше всех в турнирной таблице четвертой группы ФНЛ-2 из сибиряков сейчас находится «Новосибирск». Он занимает пятое место с 17 очками. «Иртыш» идет шестым, алтайские футболисты – восьмыми.

В первой подгруппе второй группы «Чита» сыграла дома вничью с московским «Кайратом» 1:1. Это шестая ничья забайкальской команды в восьми сыгранных матчах.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги - 2

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