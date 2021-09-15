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Задержанных в Забайкалье подозревают в семи убийствах

Главная В России
Красноярск
09:36 15 Сентября 2021
задержание, уголовное, убийство, скр, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек. Их подозревают в убийствах и разбоях, совершенных более 10 лет назад.

В числе задержанных четверо забайкальцев и один житель Кемерова. Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более человек). По версии следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в 2001-2007 годы подозреваемые совершили не менее семи убийств и пяти разбоев.

«Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги», - отметили в ведомстве.  

В настоящее время показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года Забайкальский краевой суд вынес приговоры пятерым участникам преступной группировки «Осинцевские», которые обвинялись в бандитизме, убийствах, грабежах, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Они получили от 12 до 24 лет лишения свободы.

Фото: сайт следственного управления СКР по Забайкальскому краю

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