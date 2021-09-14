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Оренбургская область получит свою ОЭЗ

Главная В России
Красноярск
13:14 14 Сентября 2021
область, зона, экономический, создание, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Она получит название «Оренбуржье».

Решение о создании ОЭЗ было принято на заседании межправительственной комиссии. Его провел российский вице-премьер Юрий Трутнев.

По данным официального сайта региона, ОЭЗ займет два участка. Площадь участка в Оренбурге составит 380 га, в Орске – 180 га. Там планируют работать 16 резидентов. В руководстве области ожидают инвестиций в объеме 15,6 млрд руб.

«Резидентами особой экономической зоны к 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и отчислено 3,6 млрд руб. налогов и сборов в бюджеты всех уровней», - заявил губернатор Денис Паслер.

Для создания необходимой инфраструктуры регион готов потратить 1,7 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Омске была создана ОЭЗ «Авангард».

Фото: официальный сайт Оренбургской области

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