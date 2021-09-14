Новосибирск закажет 150 автобусов

Власти Новосибирска закупят 150 автобусов. Они поступят в распоряжение муниципального ПАТП-4.

Аукцион на покупку транспорта планируется объявить до конца этой недели. Всего речь идет о 150 новых машинах, которые позволят завершить обновление парка ПАТП-4. Всего на условиях лизинга будет приобретено 100 автобусов большого класса и 50 автобусов среднего класса. Расходы составят 2,47 млрд руб.

Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Владимира Кондаурова, для размещения новых автобусов будут, в частности, подготовлены производственные площадки в Советском районе на проспекте Автомобилистов и в Кировском районе на Северном проезде.

«Прорабатывается три новых маршрута, которые будут обслуживать Кировский и Ленинский районы», - сообщил мэр Анатолий Локоть.

Как уточнили в городской администрации, 100 автобусов поступят в Новосибирск до конца 2021 года, 50 машин – во втором квартале 2022-го.

Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области