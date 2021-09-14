Против родственников бывшего вице-мэра Барнаула возбудили дело за мат в суде

Вслед за бывшим вице-мэром Барнаула Сергеем Деминым, недавно осужденным за взяточничество, фигурантами уголовного дела стали его близкие родственники. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). В качестве подозреваемых выступают супруга и сын Сергея Демина.

Как писали Sibnovosti.ru, процесс по делу бывшего вице-мэра завершился на днях в Железнодорожном райсуде столицы Алтайского края. Он был приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15,1 млн руб.

«После оглашения приговора в отношении родственника…, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, в рамках расследования «назначены необходимые судебные экспертизы».

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю