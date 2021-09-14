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Забайкальские ветеринары покончили с листериозом в Чите

Главная В России
Красноярск
11:39 14 Сентября 2021
животные, заболевание, служба, решение, вывоз
Автор: Sibnovosti.ru
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Вывоз животных из Читы снова разрешен. Это стало возможным после отмены ограничения по заразному инфекционному заболеванию.

Соответствующее решение приняла государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

«13 сентября все ограничения по листериозу сняты, поскольку все животные здоровы и инфекция локализована», - прокомментировал его официальному порталу Забайкальского края заместитель руководителя ветслужбы Денис Богданов.

Ограничения были введены в середине лета этого года. Тогда в одном из хозяйств Читы был выявлен листериоз крупного рогатого скота. Это природно-очаговое инфекционное заболевание человека и животных, которое поражает центральную нервную систему. Ветслужба установила необходимый в таких случаях карантин.

Как писали Sibnovosti.ru, к 1 июня 2021 года в Чите были отменены карантинные мероприятия. Они были введены ранее из-за вспышки африканской чумы свиней.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края

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